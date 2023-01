Ceccarini: “Quale sarà il futuro della Juventus dopo il -15?

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlando anche del futuro per il club bianconero.

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha detto la sua a tuttomercatoweb sulla Juventus. Ecco le sue parole: "La prima riflessione è: quale sarà ora il futuro della Juventus? La sentenza della Corte Federale, che ha riaperto il processo plusvalenze per il club bianconero prosciogliendo le altre 8 società (la Juventus potrà ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni), è stata un vero terremoto. I 15 punti in meno in campionato sono l’aspetto immediato, più avanti i bianconeri dovranno anche fronteggiare gli altri rami d'indagine sportiva nati dall'inchiesta della Procura di Torino. E questo potrebbe provocare altre importanti conseguenze. In tutto questo c'è anche l’inibizione di 16 mesi al ds Cherubini, che apre altri scenari.

Oggi la parola d'ordine manifestata dal gruppo è compattezza ma poi arriverà la fine della stagione e quello sarà il tempo delle scelte anche per i giocatori. E allora cosa succederà? Tante domande, poche risposte (per ora) e soprattutto un futuro indecifrabile. E veniamo al mercato. Skriniar per ora ha detto no alla proposta di rinnovo dell'Inter. La situazione ə questa. È evidente che il forte difensore slovacco stia valutando altre offerte. Tra queste c'è sempre quella del Paris Saint Germain, che ha pronto per lui un super premio alla firma, più un contratto che sfiora i 10 milioni di euro a stagione.

La posizione del club nerazzurro non è però cambiata, nel senso che non ci sarà alcun rilancio e nessun ultimatum. Appena arriverà la risposta definitiva l'Inter ne prenderà atto. Quella che sta per arrivare è una sorta di rivoluzione per il reparto difensivo in virtù del fatto che anche il rinnovo di De Vrji è una questione decisamente aperta e se ne inizierà a parlare in maniera più concreta da febbraio in poi. Per quello che riguarda il possibile scambio Brozovic-Kessié non ci sono grandi novità. Nel caso l'Inter vorrebbe avere un conguaglio dal Barcellona. Il discorso potrebbe decollare la prossima estate. Allo stato attuale è molto complicato".