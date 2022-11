Ceccarini: “Juventus, resta in piedi l’ipotesi Gabriel dell’Arsenal”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha analizzato il calciomercato della Juventus nella prossima sessione di gennaio-febbraio.

redazionejuvenews

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha analizzato su tuttomercatoweb il calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: "La Juventus continua il suo giro d’orizzonte. Gli obiettivi anche per il futuro sono tanti. In particolare la questione difesa è sempre al centro dell’attenzione. È chiaro che alla Juventus serva un altro centrale di assoluto livello. Le partenze di Chiellini e De Ligt sono state pesanti e in più il reparto ha bisogno sia di esperienza che di qualità.

Per questo Cherubini e Nedved stanno sondando il terreno. È chiaro che è tutto ancora prematuro perché la stagione è lunga e le linee guida devono essere tracciate ma a giugno un investimento su questo settore diventa necessario. E qui la lista ogni volta si allunga. N’Dicka resta un obiettivo, anche perché il suo contratto in scadenza rende tutto più agevole ma la Juventus non ha certo abbandonato anche altre piste. E una di queste porta a Gabriel dell’Arsenal, che già in estate era stato valutato in vista della cessione di De Ligt al Bayern Monaco.

Poi la scelta è ricaduta su Bremer. Il brasiliano dell’Arsenal è sicuramente un giocatore di grandissimo spessore anche se la valutazione resta estremamente alta. Però piace molto e in vista della prossima stagione la sua candidatura va tenuta presente. I bianconeri invece per gennaio sono concentrati sul discorso esterni. La priorità è a sinistra ma la Juventus è molto attenta a un po’ tutti i tipi di occasione e al momento una di queste è rappresentata da Alvaro Odriozola, l’anno scorso in prestito alla Fiorentina. In questa prima parte della stagione l’esterno spagnolo non ha mai giocato e la sensazione è che a gennaio possa partire sempre con la stessa formula. Insomma se ci dovesse essere qualche apertura i bianconeri sarebbero pronti ad entrare in scena".