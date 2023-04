Ceccarini: “La Juventus punta Frattesi per il prossimo anno”

Niccolò Ceccarini , giornalista, ha detto la sua a TMW sul calciomercato della Juventus . Ecco le sue parole: "In casa Juventus qualcosa comincia a muoversi. Si perché in alcuni settori il club bianconero sa già che dovrà intervenire. Il centrocampo è un reparto nel quale ci sarà da lavorare molto. E i motivi sono abbastanza evidenti. Sul fronte rinnovo di Rabiot non ci sono novità. La sensazione è che alla fine la soluzione più probabile sia quella di un addio.

Il giovane centravanti serbo ha molto mercato e tutto dipenderà anche dalle eventuali offerte che arriveranno. Alla lunga lista si sono aggiunti anche Chelsea e Bayern. Per quanto riguarda Milik, il club bianconero non ha dubbi ed eserciterà il diritto di riscatto con il Marsiglia fissato a 7 milioni di euro. Anche l'Inter è già operativa. Alla fine della stagione mancano meno di due mesi e l'obiettivo è migliorare la rosa rimanendo sempre nei parametri economici giusti. Le occasioni a parametro zero sono quelle su cui si sta concentrando l’attenzione. E per la fascia sinistra è rispuntata l’opzione Grimaldo, che anche la Juventus ha messo nel mirino in vista del prossimo anno".