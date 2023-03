Ceccarini: “Juventus, l’obiettivo è il rinnovo di Di Maria”

Niccolò Ceccarini , esperto di calciomercato, ha detto la sua sulla Juventus . Ecco le sue parole: "La Juventus farà tutto il possibile per trattenere Di Maria. E questo sta diventando il grande obiettivo per la prossima stagione. Il Fideo è diventato un giocatore indispensabile e ogni partita è lì a dimostrarlo. Il club bianconero ha già avviato i contatti per rinnovare il contratto in scadenza a giugno. C'è la convinzione globale che la sua presenza possa aiutare la Juventus a crescere, cementare ulteriormente il gruppo, a fortificarlo.

Certamente serve una proposta molto simile a quella attuale (intorno ai 7 milioni di euro) ma la dirigenza bianconera lavora sotto traccia da tempo per arrivare ad un esito positivo della trattativa. Sarà fondamentale anche la volontà del giocatore, che aveva iniziato così così la sua avventura a Torino ma che adesso è un leader indiscusso della squadra. Resta da capire invece il futuro di Pogba. L'esclusione dal match con il Friburgo per motivi disciplinari non può essere sottovalutata. La Juventus ha fatto uno sforzo importante con un contratto triennale con opzione. A ora però, complice anche l'infortunio e l'operazione al ginocchio, Paul non ha praticamente mai giocato. Tocca a lui riconquistarsi la Juventus. E quindi questo finale di stagione sarà decisivo. Il mercato riguarda anche gli allenatori, in particolare Antonio Conte.Il suo percorso al Tottenham è ormai arrivato alla conclusione. L'idea è quella di tornare In Italia, le opzioni (potenziali) sono due, a meno di clamorose sorprese: Juventus e Inter.

È chiaro che sia Inzaghi che Allegri si giochino molto in questi ultimi 3 mesi. Il tecnico nerazzurro ha vinto la Supercoppa, è ancora in corsa in Champions (martedì ci sarà la sfida ad Oporto) ed è in semifinale di Coppa Italia. In campionato però il cammino non è stato pari alle attese, con ben 8 sconfitte, l'ultima proprio venerdì sera contro lo Spezia. E quindi è normale che sia in discussione. Da capire anche le mosse della Juventus su Allegri, che tra l’altro ha anche altri due anni di contratto con uno stipendio estremamente elevato. A tutto questo c’è poi da aggiungere anche che nel caso si dovesse arrivare ad una svolta per una delle due panchine, Conte dovrebbe abbassare le sue richieste economiche, visto che in Italia è ormai impossibile strappare condizioni economiche come in Premier. Tenendo poi presente che anche sul mercato il budget a disposizione sarebbe più basso. Insomma una situazione tutta in evoluzione".