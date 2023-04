Ceccarini: “Juventus, si lavora al rinnovo di Di Maria. E sulle cessioni…”

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlando di Di Maria.

redazionejuvenews

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua a TMW sulla situazione della Juventus nel prossimo calciomercato. Ecco le sue parole: "La Juventus non può ancora programmare in maniera definitiva il suo futuro ma su alcune situazioni si iniziano a vedere gli scenari. Cominciamo da Kulusevski, il giocatore tra quelli ancora di proprietà dei bianconeri che ha fatto meglio. Nonostante l’addio di Conte, che lo ha fortemente voluto, il Tottenham vuole puntarci forte anche per il prossimo anno. La formula con cui si è trasferito nel gennaio 2022 prevedeva l'obbligo di riscatto in caso di superamento della soglia del 50% di presenze o qualificazione in Champions. Condizioni ancora possibili ma l’intenzione è di esercitare comunque l’opzione di acquisto per una cifra intorno ai 35 milioni di euro, che entreranno così nelle casse della Juventus.

Cifra che si aggiungerà ai 10 già spesi per i 18 mesi di prestito. Sul fronte McKennie, la sua permanenza in Inghilterra dipenderà principalmente dalla salvezza del Leeds, che si trova in acque difficilissime. E quindi per capire lo scenario bisognerà attendere la fine della stagione. Il riscatto in questo caso è fissato a 33 milioni. Arthur non verrà riscattato dal Liverpool e così rientrerà alla base. Il brasiliano è stato a lungo infortunato e non ha praticamente mai giocato. Insomma una situazione davvero difficile. Il club bianconero poi dovrà trovare una nuova destinazione. Un nodo importante è rappresentato dall’ingaggio che è molto alto. Per quanto riguarda invece Zakaria il discorso è leggermente diverso. Con Tuchel e Potter le cose non sono andate bene. Ancora c’è da capire chi sarà il tecnico l’anno prossimo ma forse la questione è ancora aperta.

Nel senso che se se dovesse essere rinegoziato il diritto di riscatto (a oggi fissato a 28 più bonus) magari il club inglese potrebbe anche fare valutazioni diverse. Intanto è apertissimo il dialogo per il rinnovo di Angel Di Maria. Il "Fideo" a Torino si è trovato bene e ha maturato l'idea di rimanere un'altra stagione in Europa. Proprio per questo potrebbe decidere di fare un altro anno in bianconero. I colloqui vanno avanti".