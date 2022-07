Ceccarini: “Per la Juventus si fa strada l’idea Depay”

Niccolò Ceccarini , giornalista ed esperto di mercato, ha detto la sua sui movimenti delle big su tuttomercatoweb. Ecco le sue parole sui bianconeri: "La Juventus, in attesa di capire quanto dovrà state fuori Pogba, continua a tenere vivi i contatti per Paredes, individuato come il giocatore giusto per completare e migliorare il centrocampo. Una volta definita la partenza di Arthur la trattativa entrerà nel vivo. Per il brasiliano resta sempre forte l’interesse del Valencia ma anche l’Arsenal potrebbe tornare a farsi vivo. Il club spagnolo vorrebbe chiudere l’operazione in prestito e con un importante contributo sull’ingaggio da parte della Juventus. P er Paredes, il Paris Saint Germain chiede 20 milioni di euro, i bianconeri stanno cercando di abbassare la richiesta. L’obiettivo è concreto e la Juventus è pronta all’accelerata finale".

Sul pacchetto offensivo, visto che i bianconeri sono alla ricerca di una nuova punta: "In casa bianconera si registra movimento anche in attacco. Il preferito per affiancare ed eventualmente sostituire Vlahovic rimane Morata. Al momento non ci sono molti margini di manovra visto che l’Atletico Madrid non ha intenzione di farlo andare via. Magari più avanti la situazione potrebbe anche sbloccarsi. Per cautelarsi la Juventus sta valutando anche altre soluzioni. Una di queste porta a Depay. Con l’arrivo di Lewandowski a Barcellona il francese potrebbe anche partire, nonostante i costi siano molto alti".