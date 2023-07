Ceccarini sulla Juve: “I bianconeri tengono sempre d’occhio Castagne”

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha detto la sua sulle operazioni in entrata e in uscita dei bianconeri.

Intanto il club bianconero ha praticamente chiuso l’affare Facundo Gonzalez con il Valencia. Un affare intorno ai 3 milioni di euro. Come detto proseguono le trattative per la cessione di Zakaria. La Juventus conta di portare a casa almeno 20 milioni di euro. Su di lui restano West Ham in primis e Lipsia. Per la fascia da tenere sempre presente la candidatura di Castagne. E veniamo alla Fiorentina. Vanno avanti infatti i colloqui per la cessione di Amrabat al Manchester United. I viola puntano ad ottenere 30 milioni con i bonus.