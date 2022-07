Ceccarini: “Ad inizio settimana la Juventus definirà Cambiaso”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha parlato dei movimenti della Juventus sul fronte entrate, toccando il tema Cambiaso.

redazionejuvenews

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato il calciomercato delle big. Ecco le sue parole sulla Juventus: "E a proposito del centrale olandese, la situazione è molto fluida. Il suo addio se fino a qualche mese fa sembrava impensabile ora invece è estremamente concreto. La valutazione è molto alta se si pensa che De Ligt ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro. Se ci dovesse essere la cessione, il club bianconero si ritroverebbe a dover fare un investimento. Addirittura una possibile doppia operazione. E per questo ecco che tornerebbero di forte attualità opzioni come Bremer, Gabriel e Milenkovic. Per quanto riguarda l’attacco la volontà è quella di inserire un altro esterno dopo Di Maria. E allora ecco che Zaniolo continua ad essere una possibilità. Intanto la Juventus ha definito con il Genoa l’operazione Cambiaso. Un affare da 3 milioni di euro più Dragusin. Ad inizio settimana tutto dovrebbe essere ufficializzato dopo le visite mediche".

Sul Milan: "Dopo il rinnovo di Maldini e Massara è ufficialmente partito il mercato del Milan. Adesso la priorità è diventato il settore offensivo. Il club rossonero sta certando un giocatore in grado di posizionarsi sia dietro la prima punta che alto a destra. De Ketelaere sarebbe il profilo ideale ma i costi sono elevatissimi. Ed è così che il Milan sta intensificando sempre più i suoi contatti con il Chelsea per Ziyech. L’ex Ajax ha già espresso il suo gradimento per i campioni d’Italia ora però serve lavorare sull’ingaggio e la richiesta del Chelsea, che comunque potrebbe lasciarlo partire. Il Milan pensa ad un prestito oneroso con diritto di riscatto".

Sulla Lazio: "Dopo che Pepe Reina ha risolto il contratto con i biancocelesti per tornare in Spagna c’è l’assoluta necessità di intervenire subito per tamponare l’emergenza. Tare sta lavorando su più tavoli. Visto che per Carnesecchi non è stato ancora trovato un accordo con l’Atalanta, i biancocelesti stanno lavorando con l’Empoli per Vicario. Altro nome da seguire è quello di Sirigu".