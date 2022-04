Ceccarini: “La Juventus sarà una delle società più attive sul mercato”

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha analizzato le prossime mosse della Juventus e delle altre big di A.

redazionejuvenews

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della situazione in casa Juventus. Ecco le sue parole: "La Juventus sarà una delle società più attive sul mercato. Il piano è quello di far crescere la squadra in ogni reparto e per questo Allegri e la dirigenza hanno previsto vari innesti. Un settore nel quale ci sarà un colpo è sicuramente il centrocampo. Qui il club bianconero vuole alzare il livello e per questo sta lavorando forte. Tante le idee e le possibilità. Tra queste c’è anche il ritorno di Pogba, che già da tempo ha espresso il desiderio di lasciare il Manchester United. La questione è tutta economica, visto che Paul ha il contratto in scadenza. Serve anche uno sforzo del giocatore, una rinuncia importante sullo stipendio, che ci potrebbe anche essere visto che a Torino rientrerebbe volentieri. Attenzione però anche a Real Madrid e Paris Saint Germain."

Su Jorginho: "Intanto va parallelamente avanti anche il discorso con il Chelsea per Jorginho. Le richieste, nonostante un solo anno di contratto ancora, non sono basse e la Juventus vorrebbe provare a inserire una contropartita. Rabiot potrebbe essere un’ipotesi. Al momento però va registrato che non ci sono state aperture dal club inglese, che punta nel caso a monetizzare al massimo la cessione del regista della Nazionale di Mancini."

Sulle altre squadre: "L’obiettivo è Nemanja Matic, che lascerà il Manchester United a fine campionato visto che è in scadenza di contratto. Il tecnico portoghese sta cercando di convincerlo. Matic potrebbe essere così il secondo acquisto dopo il portiere Mile Svilar, che ha già firmato un contratto di 5 anni. Altro nome da tenere in considerazione è quello di Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, che piace anche alla Lazio. Infine il Napoli. Il club azzurro negli ultimi tempi ha aumentato il pressing su molti giocatori in vista della prossima stagione. Uno di questi è Traorè. Il Sassuolo però chiede 30 milioni e per questo il pour parler si è subito arenato."