Ceccarini: “La Juventus lavora già per il calciomercato di gennaio”

Niccolò Ceccarini , giornalista, ha analizzato la situazione della Juventus nel suo editoriale su tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: "Il sostituto di Alex Sandro è diventato invece uno dei temi del mercato futuro della Juventus. Cherubini e Nedved si stanno muovendo per avere una rosa di nomi ampia e poi scegliere quello giusto. Come detto più volte Grimaldo è la soluzione ideale ma per cautelarsi i bianconeri sono attivi anche su altri fronti. Tra i profili valutati c’è anche Jordi Alba.

L’esterno sinistro del Barcellona non rientra nei pianti tecnici di Xavi. Il tecnico blaugrana in questo avvio di stagione gli ha preferito il giovane Alejandro Balde. Proprio per questo l’ipotesi di un addio diventa probabile. L’ostacolo resta il contratto, visto che Jordi Alba è legato al Barcellona fino al 2024 e il club al momento non è intenzionato a liberarlo, almeno a costi bassi. Un’altra opzione da tenere in considerazione è Guerreiro del Borussia Dortmund. Il laterale portoghese si svincolerà a giugno, la Juventus potrebbe anche fare un tentativo per gennaio".