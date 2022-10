Ceccarini: “La Juventus sarà molto attiva nel calciomercato di gennaio”

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato la situazione della Juventus. Ecco le sue parole sul club bianconero, in difficoltà nell'ultimo periodo: "Il campionato è ripartito e per il prossimo mese e mezzo ci sarà spazio solo per il calcio giocato ma da metà novembre, con l’inizio poi del Mondiale, il mercato tornerà protagonista. Molti club vogliono muoversi per tempo e per questo stanno già cominciando a preparare le strategie. La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nonostante nelle ultime due sessioni abbia fatto molti acquisti.