Ceccarini: “La Juventus punta a rafforzare l’attacco, Kean andrà via”

Niccolò Ceccarini. giornalista, ha detto la sua sulle prossime operazioni di calciomercato, parlando di Juve e Lazio.

Niccolò Ceccarini , giornalista ed esperto di calciomercato, ha analizzato su tuttomercatoweb le prossime mosse delle big italiane. Ecco le sue parole sulla Juventus : " Punta a rafforzare ulteriormente l’attacco e dopo aver acquistato a gennaio Vlahovic per 75 milioni di euro è in movimento su più fronti. Kean infatti potrebbe andare via al termine della stagione e in più anche la situazione relativa al riscatto di Morata (i bianconeri non andranno oltre i 15 milioni di euro più bonus) è tutta in evoluzione."

Su Raspadori e Zaniolo: "Sul tavolo ci sono più questioni e diverse opportunità. Raspadori, come del resto Zaniolo, restano due obiettivi anche se con costi diversi. Il Sassuolo chiede almeno 25 milioni di euro, la Roma per il suo gioiello più del doppio. E proprio per questo negli ultimi giorni sono spuntate altre ipotesi. Una porta a Angel Di Maria, che è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Inutile sottolineare che il problema principale resta l’ingaggio. L’altra strada porta a Gabriel Jesus. L’arrivo di Haaland e Julian Alvarez potrebbe cambiare lo scenario, tenendo conto che l’attaccante brasiliano legato al City fino al 30 giugno 2023. Su di lui c’è anche l’Arsenal."

Sulla Lazio: "Anche la Lazio è già al lavoro per l’anno prossimo. Ci sono diverse priorità. L’obiettivo è regalare a Sarri una squadra più vicina alle sue esigenze tattiche. Cominciamo dal portiere. Reina e Strakosha andranno via e per questo ecco che servirà un numero uno affidabile. Le idee non mancano. In pole position c’è Sergio Rico ma vengono monitorati altri profili come Carnesecchi, Vicario e Consigli. Intanto la cessione di Milinkovic Savic è sempre più probabile e proprio per questo la Lazio si sta guardando intorno per trovare un’alternativa. Un nome da tenere in forte considerazione è quello di Allan, che l’Everton potrebbe mettere sul mercato e che Sarri ha già avuto a Napoli. Nel frattempo prosegue la trattativa con Romagnoli per trovare l’accordo per la prossima stagione."