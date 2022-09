Ceccarini: “A gennaio la Juve potrebbe intervenire sulla corsia sinistra”

Sull'Inter: "Dopo un grande avvio, ha saputo resistere all’assalto del Paris Saint Germain, che ha cercato in tutti i modi di prendere Skriniar pur non arrivando mai ad offrire i 70 milioni richiesti. Il club nerazzurro lo ha tolto dal mercato al momento giusto. Ora però inizia la parte più difficile perché il pericolo rimane dietro l’angolo e il primo obiettivo è blindare il forte difensore slovacco, che ha il contratto in scadenza tra un anno. Skriniar ha sempre ribadito la sua volontà di rimanere in nerazzurro, ora resta solo da capire quando arriverà il nuovo accordo, perché il Paris Saint Germain si farà di nuovo sotto.