Ceccarini: “Sono ore calde per Di Maria, la Juve sta accelerando”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando anche di Angel Di Maria.

redazionejuvenews

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha parlato della Juventus. Ecco le sue parole: "Anche la Juventus è più che mai decisa ad accelerare. In attesa dell’annuncio di Pogba, che potrebbe arrivare anche a luglio, sono ore importanti per Di Maria. Il club bianconero aspetta una risposta definitiva nel fine settimana. Una delle alternative resta Kostic dell’Eintracht che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. La Juventus lo sta seguendo da tempo, per concludere l’affare servono 15 milioni di euro. Sempre in fase offensiva i bianconeri lavorano per trovare una soluzione per Morata. Allegri vorrebbe che restasse ma al momento le differenze economiche sono importanti. La Juventus ha provato anche ad inserire qualche contropartita tecnica nell’operazione (Kean) ma la risposta è sempre stata negativa. In più c’è da segnalare che l’Atletico per Morata ha ricevuto un’offerta dall’Arsenal".

Sull'Inter: "E' sempre più protagonista del mercato. Marotta e Ausilio stanno lavorando forte in queste ore per chiudere alcune operazioni impostate da tempo. E il colpo in arrivo riguarda proprio l’attacco dove è sempre più vicino Lukaku. I contatti con il Chelsea si sono intensificati e ora il traguardo è davvero a portata di mano. L’operazione è in fase molto avanzata e può chiudersi velocemente. Si potrà definire sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni di euro con eventuale diritto di riscatto".

Su Dybala: "Insomma il sogno dei tifosi nerazzurri di un tridente di attaccanti come Lukaku, Dybala e Lautaro sta per realizzarsi. E a proposito della Joya all’inizio della settimana tutti i dettagli dovrebbero essere sistemati. L’argentino firmerà un triennale con opzione per il quarto anno a 6 milioni di euro più bonus. Intanto è sempre più serrata la trattativa con il Paris Saint Germain per Skriniar. L’Inter lo valuta sugli 80 milioni di euro, il club francese è pronto al rilancio. La sensazione è che intorno ai 65 milioni di euro più bonus potrebbe essere trovato un accordo. Con la sua partenza l’Inter ha già il piano per rafforzare il settore difensivo. I primi due obiettivi restano Bremer e Milenkovic. La valutazione del brasiliano è superiore ai 30 milioni di euro. Il centrale serbo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e ha un costo intorno ai 15 milioni di euro".