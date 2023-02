Ceccarini: “Juventus, ecco chi resta per la prossima stagione”

Tutti i giovani che si sono affacciati in prima squadra in questo ultimo periodo resteranno. È il caso di Miretti, Fagioli, Soulé e Iling Junior. L’idea sarebbe quella di andare avanti anche con Bremer, Bonucci, Danilo, Rugani e Gatti. E anche se finora non ha mai giocato, il desiderio della Juventus è quello di proseguire con Pogba. Paredes invece non verrà riscattato e tornerà al Paris Saint Germain.

È molto probabile anche l’addio di Rabiot le cui richieste per il rinnovo sono sempre state alte e per il quale non sono mai stati fatti passi avanti. Le incertezze maggiori sono in fase offensiva con le posizioni di Di Maria, Milik e Vlahovic. Il Fideo ha firmato per un anno e al di là di tutto potrebbe anche decidere di tornare in Argentina. Milik ha un riscatto fissato a 7 milioni e l’intenzione della Juventus sarebbe quella di tenerlo, ma poi tutto dipenderà da come evolverà la situazione sportiva. E lo stesso vale per Vlahovic, che piace molto in Premier League. Per ora le linee guida sono queste ma la storia dei prossimi mesi è tutta da scrivere".