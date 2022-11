Ceccarini: “La Juventus lavora per il centrocampista ed il terzino destro”

Niccolò Ceccarini , esperto di calciomercato, ha analizzato su tuttomercatoweb, le possibili operazioni della Juventus . Ecco le sue parole sulle trattative della Vecchia Signora nella prossima sessione: "La Juventus è sicuramente una delle società più attive in questo momento. C’è la necessità di pianificare il presente e il futuro e per questo il lavoro non manca.

Il terzo posto in classifica ha riportato un po’ di sereno, con la consapevolezza però che sia necessario intervenire ancora per rafforzare la squadra e renderla più competitiva in chiave scudetto. Il club bianconero ha le idee chiare e ha già messo in preventivo di dare l’assalto a Milinkovic-Savic, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2024. Il Mondiale per lui potrebbe essere un’ulteriore vetrina ma è chiaro che il prezzo già adesso è molto alto.