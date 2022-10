Ceccarini: “Diversi giocatori della Juve potrebbero dire addio a gennaio”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sul calciomercato della Juventus, parlando dei possibili addii di alcuni calciatori.

Niccolò Ceccarini, giornalista, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato il calciomercato della Juventus: "L’eliminazione dalla Champions League sicuramente è stato un brutto colpo per la Juventus, che adesso è costretta a fare una lunga riflessione sul suo futuro. Anche a livello societario. La pausa per il Mondiale sarà l’occasione giusta per capire quali sono gli errori. È evidente che le responsabilità riguardano tutti: Allegri, la squadra ma anche la dirigenza. C’è da tenere presente che in campionato o bianconeri possono ancora risalire ma questo non basta certo per salvare la stagione.

E allora c’è anche da capire cosa potrà accadere a gennaio. Qualche giocatore potrebbe già lasciare la Juventus. Uno di questi è McKennie. In Inghilterra c’è il Tottenham. Paratici lo ha portato alla Juventus ed è un suo estimatore ma ancora siamo nell’ambito delle idee. E sempre a proposito di Londra il Chelsea ha manifestato il suo interesse per Rabiot. Il club inglese potrebbe proporre nell’operazione Ziyech ma la Juventus ha altre idee. Il club bianconero potrebbe proporre anche il rinnovo al centrocampista francese. E da questo punto di vista le prossime settimane forniranno un quadro più chiaro. In vista del futuro la Juventus dovrà cercare di rafforzare ulteriormente il reparto degli esterni d’attacco, considerato il futuro incerto di Di Maria e Cuadrado.

Ci sono già dei profili che piacciono anche se i costi sono alti. È il caso di Ferran Torres, classe 2000 e Ousmane Dembelé, classe 1997, entrambi in forza al Barcellona. La Juventus sta facendo una riflessione anche per quello che riguarda il portiere. Szczęsny ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e ancora i discorsi per un eventuale prolungamento non sono partiti. Il mercato italiano sta offrendo ottime soluzioni e per questo la Juventus sta seguendo con attenzione due profili: Carnesecchi e Vicario".