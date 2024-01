Ceccarini: “Juve, per la prossima estate Samardzic o Koopmeiners”

Quindi anche il centrocampista. Nel giro d’orizzonte fatto da Giuntoli e Manna non ci sono state occasioni da cogliere al volo, ovviamente con la formula del prestito, per cui salvo colpi di scena i bianconeri resteranno così. Per l’estate però la situazione è destinata a cambiare. Ed è in quel momento che partirà l’assalto giusto. In prima linea resta il nome di Koopmeiners. Il club nerazzurro lo valuta tantissimo e per questo ci vorrà davvero una grande offerta per farlo vacillare. Nella lista rimane anche Samardzic, che è stato a un passo dal Napoli.