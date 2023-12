Ceccarini: “Attenta Juve, il Napoli punta Samardzic e Hojbjerg”

Samardzic è diventato un obiettivo concreto. È chiaro che l’Udinese non vorrebbe venderlo a metà stagione ma molto dipenderà dall’offerta. Se la società azzurra si spingerà fino a 25 milioni bonus compresi, le possibilità di un suo addio aumenterebbero sensibilmente. Il Napoli è pronto a sferrare l’assalto decisivo, da capire quale sarà la riposta del club friulano. Il discorso non finisce qui.

Nel senso che allo stesso tempo vanno avanti i colloqui anche con il Tottenham per Hojbjerg. Con gli inglesi il canale è aperto come dimostra anche il prestito di Ndombele dello scorso anno. La strada è in salita per questione anche di ingaggio ma il Napoli non molla la presa".