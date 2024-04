Ceccarini: “La Juve prova a bruciare il Milan per Zirkzee”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: "Il Milan si prepara alla prossima stagione con le idee molto chiare. Il mercato si concentrerà soprattutto in due settori: attacco e difesa. È chiaro che il grande obiettivo resta la punta centrale. Zirkzee è il primo della lista e il club rossonero si sta muovendo per cercare di guadagnare terreno su una concorrenza molto agguerrita. Soprattutto in Italia dove l’avversaria principale è senza dubbio la Juventus. La valutazione che ne fa il Bologna è altissima e per questo Furlani e Moncada stanno studiando la strada giusta per abbassare la richiesta. Una soluzione è sicuramente Saelemaekers, che in estate è arrivato in rossoblù con la formula del prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni. La sua cessione a titolo definitivo è una carta che il Milan è pronto a giocarsi. È chiaro però che la società rossonera deve lavorare parallelamente anche su altre situazioni per non farsi trovare impreparata qualora l’operazione Zirkzee diventasse complicata".