Ceccarini: “Alla Juve piacciono tanti centrocampisti, tra cui Merino”

Niccolò Ceccarini , giornalista, ha detto la sua sulla Juve . Ecco le sue parole a RBN: "“Alla Juve Mike Merino piace, ed è sicuramente uno dei giocatori che il club sta valutando per il futuro. Le alternative ci sono, come Ferguson o gli altri nomi noti, ma è chiaro che gli uomini mercato sono focalizzati su una precisa zona del campo in vista della prossima stagione.

La Juve sta seguendo più profili, anche inviando osservatori sul campo, perchè vuole arrivare a fine campionato con la certezza di sapere già su chi puntare. Koopmeiners? L'Atalanta chiederà 60 milioni anche se non dovesse qualificarsi in Champions, visogna vedere se per arrivare a lui la Juventus sia disposta a fare qualche sacrificio. In rosa ci sono sicuramente giocatori di altissimo livello che possono piacere alle big d'Europa, bisogna vedere che offerte arrivano e per quali giocatori.