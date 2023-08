Ceccarini: “La Juventus ora è concentrata sul mercato in uscita”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua a tuttomercatoweb sulla Juventus. Ecco le sue parole sul calciomercato: "Anche la Juventus sta cercando di ultimare le sue cessioni. Il club bianconero ha raggiunto l’accordo con il Monaco per Zakaria. Ora si aspetta la decisione finale del giocatore. L’operazione è da 20 milioni di euro più bonus. Per quanto riguarda Facundo Gonzalez, la Juventus ha ricevuto diverse richieste per il prestito. I club più interessati al momento restano Salernitana, Monza, Verona e Sampdoria. Per De Winter c’è una richiesta del Genoa, che alla fine potrebbe essere anche quella giusta. Per quanto riguarda la questione Vlahovic, la Juventus per farlo partire in direzione Chelsea vuole almeno 40 milioni di euro più Lukaku. In settimana riprenderanno i contatti con il club inglese per capire se ci sono i margini per provare a portare avanti l’affare. Sorride anche il Napoli che ha finalmente trovato il sostituto di Kim. Il club azzurro ha speso 10 milioni di euro per Natan del Bragantino. Ora il prossimo obiettivo è prendere un centrocampista visto che Ndombele è rientrato al Tottenham e che anche Demme è in uscita.