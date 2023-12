Ceccarini: “Impossibile vedere Koopmeiners alla Juventus”

Manna ha dichiarato qualche giorno fa che la Juventus non è ossessionata dalla ricerca di un centrocampista. Certo questi soldi sarebbero importanti nell'ottica dell'arrivo di un rinforzo, ma se potrà, la Juventus sacrificherà altri profili, come quello di Iling Junior che a Torino non sta trovando spazio e anche per lui la destinazione preferibile sarebbe l'Inghilterra visto che le squadre di Premier sono quelle capaci di presentarsi con cifre altissime già nel mercato di gennaio.

Per il centrocampo o prendono un giocatore in prestito come Phillips oppure devono spendere almeno una ventina di milioni, per questo ritengo il nome di Koopmeiners impossibile in questo momento".