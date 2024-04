Ceccarini: “Juve, Koopmeiners è l’obiettivo numero uno per i bianconeri”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: "Il mercato non è ancora cominciato ma già si registrano tanti movimenti. Sia sul fronte dirigenti che su quello dei possibili acquisti. E la Juventus è sempre al centro dell’attenzione. Con Manna in.partenza con destinazione Napoli si aprono nuovi scenari in casa bianconera. I nomi di Stefanelli (attuale ds del Pisa) e di Pompilio (in scadenza di contratto con il Napoli) sono ipotesi concrete. In realtà la situazione in divenire riguarda anche i giocatori. Detto che a centrocampo l’obiettivo numero uno resta Koopmeiners, ci sono anche altre opzioni che la società bianconera sta monitorando. C’è Ferguson del Bologna ma attenzione anche a Khéphren Thuram del Nizza su cui si sono riaccesi i riflettori. Sul francese si sono fatti avanti anche i due club di Manchester e il Liverpool. Anche in difesa la dirigenza bianconera è attenta ad eventuali occasioni. Tra i profili da tenere presenti a parametro zero ci sono pure Hermoso dell’Atletico Madrid e Kelly del Bournemouth. Sul fronte dell’attacco, in estate la Juventus potrebbe ricevere offerte interessanti soprattutto per Vlahovic e Chiesa. E un’idea che a oggi sta diventando un’ipotesi concreta è Zirkzee. L’attaccante rossoblù è la prima scelta per il Milan e la sensazione è che presto potrebbe esserci un vero duello di mercato. Da capire in maniera definitiva anche il futuro di Kean, che però alla fine dovrebbe partire".