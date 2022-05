Ceccarini: “Di Maria ha già espresso il suo gradimento per la Juventus”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha analizzato i possibili colpi di calciomercato della Juventus, con un cenno su Di Maria.

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha parlato delle mosse di mercato della Juventus. Ecco le sue parole sul possibile innesto in attacco: "La Juventus non ha ancora definito i suoi piani in attacco nel senso che sta tenendo vive molte opzioni. Tra queste ci sono, come già detto, Di Maria, Raspadori e Zaniolo. Il discorso è aperto su tutti i fronti nel senso che il club bianconero sta facendo le sue valutazioni perché non vuole assolutamente sbagliare il colpo per consegnare ad Allegri un reparto sempre più forte. Il “Fideo” sarebbe una grande occasione di mercato in quanto a parametro zero e anche ideale per comporre il tridente con Vlahovic e Chiesa. Serve però un ingaggio da almeno 7 milioni di euro all’anno per due stagioni. Il giocatore ha già espresso il suo gradimento e la Juventus ci sta pensando".