Ceccarini: “A fine stagione la Juventus pianificherà il futuro con Allegri”

Niccolò Ceccarini ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per il giornalista, la permanenza di Max Allegri non sarebbe in dubbio

Intervistato a TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato del futuro della Juventus. Ecco le sue parole: "La Juventus è molto attiva. Il pensiero è sull’immediato ma pure sul futuro. Allegri non è in discussione, come ha tra l’altro ribadito nei giorni scorsi anche il Chief Executive Officer bianconero Scanavino Gli obiettivi restano arrivare nelle prime quattro posizioni e la Coppa Italia. Il tecnico livornese può pensare tranquillamente al campo e a far ripartire la squadra (che ha conquistato solo una vittoria nelle ultime 8 partite). A fine campionato poi ci sarà un incontro per pianificare il futuro insieme. Sempre tenendo d’occhio il bilancio, altra priorità inevitabile. Manca davvero poco per il prolungamento di contratto di Rugani, pochi dettagli ancora. Firmerà fino al 2026"