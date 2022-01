Causio: “Rinnovo Dybala? Mettere da parte le chiacchiere e concentrarsi sul campo”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato del momento della squadra bianconera e del momento che sta vivendo l'attaccante argentino Paulo Dybala

redazionejuvenews

In casa Juventus sta tenendo banco la questione legata al rinnovo del contratto di Paulo Dybala. La Gazzetta dello Sport, ha intervistato alcuni ex giocatori e tifosi vip della Juventus per capire quale sia il loro pensiero sulla questione. FrancoCausio, ex giocatore della Juventus che ha vestito il bianconero per molto tempo, ha vinto con la maglia della Vecchia Signora sei Scudetti, una Coppa Uefa e una Coppa Italia, e ha detto la sua sul futuro e la situazione della Joya.

Chi ha ragione tra la Juventus e Dybala?

"Difficile dirlo, io credo però che non si doveva arrivare a questo punto, il contratto andava rinnovato prima della scadenza. Adesso tutto diventa più difficile. La Juventus sta riflettendo, si parla di un accordo di fatto già raggiunto con il giocatore e di una possibile offerta al ribasso del club, che ha deciso di temporeggiare".

Crede che tra i motivi che hanno indotto la Juventus a rimettere l’accordo in discussione ci sia la paura di non giocare in Champions la prossima stagione?

"No, io penso che siano valutazioni legate più al valore del giocatore. Dybala ormai ha 28 anni, deve dimostrare di poter fare la differenza sempre. Per la Juventus questa è una stagione particolarmente complicata, lui adesso sta incidendo molto ma deve continuare a farlo. È il campo che dà sempre le risposte giuste. Paulo è forte ma deve trovare la continuità dei grandi giocatori: così può convincere il club. È un momento in cui non ci sono tanti soldi ed è anche giusto che una società rifletta bene prima di investire una cifra così importante".

Non pensa sia rischioso farlo con un giocatore in scadenza?

"Un po’ sì ma alla Juve il motto è sempre lo stesso: i giocatori passano, la società resta. Adesso però bisogna mettere da parte le chiacchiere e concentrarsi solo sul campo: il quarto posto deve essere la priorità di tutti".