Causio: “Fiducia a Kean, Allegri ha saputo raddrizzare la macchina”

Franco Causio, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport. Ecco le sue parole: "Un giocatore come Kean non si discute, bisogna solo aspettarlo e dargli fiducia. Allegri? Max ha saputo raddrizzare la macchina in corsa. E' stato criticato per il gioco, che adesso si sta vedendo e anche i risultati gli stanno dando ragione. Al completo sarà temibile per tutti".