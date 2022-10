Causio: “Non è solo colpa di Allegri, tutti devono farsi un esame di coscienza”

A dire la sua sul momento dei bianconeri ci ha pensato anche l'ex giocatore della Juventus Franco Causio, intervistato dai microfoni de La Stampa: "A questa squadra manca cattiveria, e la responsabilità principale è dei calciatori. Partirei innanzitutto dagli infortuni: forse c’è qualcosa di sbagliato a livello di preparazione. E in più questa squadra manca di cattiveria, di “cazzimma” come dicono a Napoli. Non posso quindi che accodarmi e allinearmi a quanto detto da Andrea Agnelli: la Juventus non può permettersi di fare queste figure".