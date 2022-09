Causio: “La Juve andrà valutata al completo, le assenze pesano”

L'ex giocatore della Juventus Franco Causio, ha parlato ai microfoni di Tuttosport dell'esordio in Europa dei bianconeri e del futuro della squadra allenata da Massimiliano Allegri, che sembra migliorare partita dopo partita, sia nei singoli che nel gruppo: "Dopo mezzora la Juve ha reagito, i primi due gol sono fatti da un fenomeno e lì non puoi farci niente. Poi c’è stata una reazione e la squadra ha creato occasioni che non è riuscita a concretizzare anche per le parate di Donnarumma. Forse si poteva fare qualcosina di più, ma io sto in tutto e per tutto con Allegri, anche se Cuadrado e Milik li avrei lasciati in campo. Cuadrado è uno dei pochi capaci di andare sul fondo e crossare, Milik e Vlahovic assieme stavano lavorando bene: la loro difesa non era impeccabile, un po’ di più si poteva osare".