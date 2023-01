Causio: “La Juventus mi è piaciuta, ha dimostrato carattere”

Franco Causio , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: "Ieri mi è piaciuta, ha mostrato grande carattere, sembrava una squadra incazzata finalmente. Ho visto la reazione perfetta sul campo contro una bella squadra come l'Atalanta . La gara è stata giocata a viso aperto, Miretti avrebbe potuto anche siglare il 4-3. Ci vuole pazienza, ma la reazione c'è stata.

Plusvalenze? Mi viene da ridere. Le plusvalenze fittizie non credo si facciano da soli. Sono argomenti delicati, bisogna esserci dentro, ma ci sono sempre state e sono cose che mi fanno ridere. Parlo di calcio che è ciò di cui posso parlare. Se Allegri è l'uomo giusto per la Juventus? Assolutamente sì, può trascinare questa squadra. Lui è l'uomo adatto in un momento difficile, incarna il DNA della Juventus e lo sta dimostrando.

Sulle dichiarazioni dei miei ex colleghi sull'abuso di farmaci in passato? Io ho 74 anni tra due settimane, rispetto a quelli che hanno parlato in questi giorni sono di un'altra generazione. Ai miei tempi si prendeva il Micoren, non altro. Grazie a Dio sono arrivato a 74 anni, poi se il Padre Eterno mi vuole con lui lo raggiungerò andando a trovare mio padre e mia madre".