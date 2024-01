Causio: “La Juve mi piace, è una società lungimirante”

La Juve si prepara a sfidare il Lecce, match in programma questa sera alle 20:45. Intervistato dal Quotidiano di Puglia in vista del match il doppio ex Franco Causio ha detto:

La Juve in rosa ha giocatori di grande esperienza internazionale come Danilo o Szczesny, ma anche giovani di assoluto livello come Yildiz. L'Inter resta favorita ma la sfida per lo scudetto si prospetta un testa a testa fino all'ultima giornata.