Causio: “Alla Juve manca un regista. Chiesa? Una delusione”

Franco Causio, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttosport: "Sono i calciatori che devono dare risposte adesso, ma credo che la Juventus centrerà l'obiettivo Champions. La delusione? Direi Chiesa, ha le qualità per svoltare ed ha il supporto di società e allenatore, mi aspetto molto da lui, anche perchè penso che l'infortunio sia ormai alle spalle, deve solo scendere in campo più sereno. Prenderei subito Felipe Anderson, uno dei migliori nel nostro campionato negli uno contro uno, la sua capacità di saltare l'uomo può creare situazioni di superiorità numerica importanti. È a centrocampo che la Juve ha i maggiori problemi, Locatelli è costretto a giocare fuori ruolo, perchè manca un vero regista, anche se al posto di Allegri proverei a dare qualche chance in più a Nicolussi Caviglia".