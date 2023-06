Castro: “A fine partita all’AD della Juve dissi che dovevano lasciare…”

Il presidente del Siviglia José Castro durante la trasmissione Gol a Gol di Canal Sur Televisión ha tirato in ballo anche la Juventus nel suo intervento: "Nessuno ci ha dato per spacciati gli spareggi contro lo United o la Juventus, ma il Siviglia non gioca finali di Europa League, le vince. L'amministratore delegato della Juventus ci disse che avevano inaugurato nuove strutture con una vetrina allestita per la coppa, io rimasi zitto ma a partita finita gli dissi che dovevano lasciare la coppa per un'altra volta".