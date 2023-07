Castori su Giuntoli: “E’ molto bravo a lavorare con i giovani”

Fabrizio Castori, allenatore, ha detto la sua a Tuttojuve.com su Giuntoli, prossimo ds della Juventus. Ecco le sue parole: "Lui è molto bravo a lavorare coi giovani, ma vorrei fare una premessa per non far passare un messaggio sbagliato: Cristiano riesce sempre ad entrare in sintonia con l'allenatore. E a seconda di chi c'è in panchina, lui costruisce sempre la squadra adatta. Questo lo posso affermare con cognizione di causa, quando era a Carpi mi convinse che era il gruppo adatto al mio calcio e alle mie idee. Riaprirà il ciclo con gente un po' più fresca, giovane, già esperti per rivincer subito. Farà la squadra ad Allegri, così come l'ha fatta per Sarri, Spalletti e gli altri tecnici avuti al Napoli.