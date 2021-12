Cassano: “Ronaldo mi scrisse di avere rispetto per lui”

L'ex calciatore ha parlato durante la diretta Twitch della BOBO Tv di un episodio avvenuto lo scorso anno e che ha come protagonista l'ex calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo

L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato durante la diretta della BOBO Tv, programma in onda sul canale Twitch dell'ex attaccante Christian Vieri, raccontando un episodio risalente alla scorsa stagione, che ha come protagonista Cristiano Ronaldo, quando ancora vestiva la maglia della Juventus: "Lo scorso anno durante la stagione Ronaldo mi ha scritto dei messaggi. Cristiano Ronaldo, mi disse che dovevo avere rispetto per lui, per quello che aveva vinto, per i gol che aveva fatto. Ma io non ho paura della verità, affronto il mondo intero, dal Papa all’ultimo di questa Terra. Ho chiamato per chiederglielo e Buffon mi ha confermato che ha dato il mio numero all’addetto stampa che l’ha passato a Cristiano Ronaldo per dirmi che lui ha fatto 750 gol e io solo 150. Io dico: caro Cristiano Ronaldo, hai tutto, vivi sereno e rilassato. Prendi esempio da Messi, se ne sbatte di tutto e di tutti. Invece di mandare il messaggio a me. E Gigi Buffon, lo sa bene. E Gigi rideva, anche Chiellini sapeva. Mi ha fatto imbufalire. Ma come sei messo? Che problemi hai".