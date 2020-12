Cassano: “Ronaldo il più decisivo, le chiacchiere le porta via il vento. Pogba non sposta gli equilibri”

TORINO- La Juventus continua la preparazione alla sfida con l’Udinese del prossimo 3 Gennaio. I calciatori, agli ordini di mister Andrea Pirlo, sono tornati a lavorare alla Continassa negli scorsi giorni, trainati, come sempre, dal solito Cristiano Ronaldo, in cerca di riscatto e galvanizzato sicuramente dal premio di “miglior calciatore del secolo” vinto ai “Globe Soccer Awards”. Il fenomeno portoghese, insieme ad altri temi di attualità bianconera, è stato protagonista delle dichiarazioni rilasciate da Antonio Cassano nella trasmissione “Bobo TV”, in onda su Twitch: “A malincuore, visto il mio grande amore per Lionel Messi, devo dire che il giocatore più decisivo della Serie A è Cristiano Ronaldo. Il premio va a lui con grande distacco sugli altri contendenti. Con lui in campo parti già sul risultato di 1-0, mentre quando non è disponibile fai fatica anche solo a tirare in porta. Segna sempre almeno un gol a partita, le chiacchiere se le porta via il vento”.

“Juve? E’ molto complicato vincere, farlo con continuità lo è ancora di più. Lo scorso anno i bianconeri erano chiamati all’impresa di vincere il nono scudetto consecutivo entrando in un meccanismo, quello di Maurizio Sarri, molto limitato e con una mentalità totalmente diversa. Hanno fatto grandi sacrifici per centrare nuovamente questo obiettivo. Rivincere lo scudetto non è mai un compito semplice”. Infine, due parole su Paul Pogba, obiettivo di Paratici per il centrocampo: “Vedo buoni giocatori stra-pagati e non capisco quale sia la strategia del Manchester United. Fino a quando c’era Ferguson comandava lui, faceva le cose per bene e non avrebbe mai scatenato una telenovela simile. Pogba è un grande calciatore, ma non è un campione e non sposta gli equilibri”.

