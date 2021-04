Cassano: “Ramsey? Aveva quei problemi già all’Arsenal. I dirigenti della Juve…”

L'ex attaccante ha parlato

A proposito di Juventus ha parlato al termine del match vinto contro il Genoa il tecnico Andrea Pirlo in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Avevamo interpretato bene la gara, eravamo partiti con l'atteggiamento giusto, sembrava tutto facile, poi a fine primo tempo abbiamo subito questa occasione per mancanza di concentrazione e poteva costarci caro. Siamo tornati in campo volendo fare la partita, ma ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato, non riuscendo poi a sfruttare alcune occasioni che potevano farci condurre la partita in modo un po' più tranquillo. Purtroppo ci siamo complicati la vita in alcune partite che sulla carta sembravano più abbordabili e abbiamo perso punti per strada. Oggi non è stato così perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e sembravamo in dominio del gioco, invece qualche disattenzione ci ha portato a faticare un po' più del dovuto".