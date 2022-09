Cassano: “La Juventus non fa tre passaggi di fila, non ha idea di gioco”

"Ogni volta che i tre marziani andavano di là potevano fare gol, poteva finire 8-1. Il primo tempo il possesso palla era 75% a favore del PSG. Nel secondo tempo Donnarumma ha regalato il gol a McKennie, ma poi hanno avuto l'opportunità di partire 3-4 volte e potevano fare un altro gol. Delle volte un allenatore può dire bugie “bianche” per far credere ai giocatori che hanno fatto una buona partita. Ma la Juve non fa tre passaggi di fila e Allegri continua a dire che fa buone partite. I tre marziani potevano fare un gol ad ogni azione, hanno fatto qualcosa di meraviglioso e di diverso. La Juve non è mai partita per far gol, se non con i singoli. Non aveva un'idea di gioco".