Cassano: “La Juventus è la delusione più grande di questa stagione”

Il giocatore ha parlato

TORINO - Antonio Cassano , ex giocatore, ha parlato durante una diretta Twitch di Bobo Vieri, la cosidetta "Bobo Tv". Queste le sue parole in merito al momento della Juventus e alla lotta scudetto nel campionato di Serie A : "Andrea ha delle idee, farà una grande carriera da allenatore, ma sta facendo molto male. Anche in Supercoppa è stata fortunata , bisogna analizzare le cose come stanno. La Juve ha cercato di farci vedere qualcosa di bello, ma tra risultati e prestazioni è la delusione più grande di questa stagione. Con quella squadra lì non può stare a meno dieci dall’Inter, rischiando il quarto posto. È in mezzo a quattro cinque squadre. Noi continueremo a dire che Pirlo ha grande idee, è un innovatore, farà una grande carriera ma non sta facendo bene. Inter? Nelle ultime 5 partite ha giocato Eriksen e l'Inter gioca un altro calcio. Negli ultimi due mesi e mezzo l'Inter ha trovato solidità.

Poi ancora: "Ma la squadra che gioca a calcio non è l'Inter, è l'Atalanta. L'Inter gioca dietro la palla, aspetta che gli avversari pressino, poi butta la palla su Lukaku. L'Inter ha l'obbligo di vincere lo scudetto, lo vincerà, ma non gioca un bel calcio. PSG e City ti fanno una testa così, come un pallone. ​L'Inter in Coppa è stata ridicola, arrivata dietro allo Shakhtar. L'Inter continua a non giocare bene, soprattutto in Europa. E in Italia giochi una volta a settimana. Se Conte ha fatto errori clamorosi, è un problema suo. Conte non ha capito che non è Guardiola? Giocarsi la Champions? Ci sta prendendo per il c..., ma io non sono cretino. Il campionato italiano è mediocre, l'Europa è un'altra cosa. Dominare? Ma cosa domina? Milan? ​Mi sta sorprendendo il Milan, a Roma è andato in uno stadio complicato e ha meritato di vincere con le idee. Ha fatto sedere Romagnoli, gli vanno dati meriti".