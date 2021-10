Cassano: “La Juve non può pensare di giocare sempre cosi”

L'ex giocatore di Roma e Real ha analizzato la sfida di Champions tra Juventus e Chelsea

redazionejuvenews

Dopo aver battuto il Chelsea nel big match di Champions, ora la Juve va a caccia della sua terza vittoria consecutiva in campionato. Per farlo però, dovrà battere il temibile Torino di Ivan Juric, in forte crescendo nelle ultime giornate disputate. Ancora qualche dubbio di formazione per Allegri che, dovrà ancora fare a meno di Dybala e Morata ma allo stesso tempo, potrà contare sul rientro in campo di Kaio Jorge e soprattutto dell'ex centrocampista del Barcellona Arthur.

A commentare la vittoria contro gli inglesi è stato anche l'ex fantasista della nostra Serie A, Antonio Cassano, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Bobo Tv.

SULLA GARA - "La Juve ha strameritato di vincere. Poteva vincere anche 2-3 a zero, facile. Fondamentale: ha vinto strameritando la partita. Analizzando, non aveva punte e Chiesa ha fatto partita una clamorosa. Però non posso vedere una partita di 95 minuti così triste, tutta la partita a difendere. Il Chelsea non è mi è piaciuto, ma la Juve, che ha un tipo di status guadagnato in cento anni, ha fatto una partita tutta dietro la linea della palla e ripartendo in contropiede".

SU TUCHEL - "Qualcuno ha scritto ‘Tuchel vai a lezione da Max’, ma Tuchel sta scrivendo pagine inenarrabili in campo internazionale. Può darsi che arriva quarto o non si qualifica, ma con le sue idee lui cerca di fare la partita giocando in area. A me questo calcio esalta. La Juve ha giocato in contropiede una partita difensiva di 95 minuti. Per una squadra come la Juve, non posso pensare che possa giocare così".