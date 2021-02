Cassano: “La Juve non deve pensare che con il Porto farà una passeggiata di salute…”

TORINO – Antonio Cassano, ex attaccante, ha parlato durante una diretta Twitch della Bobo Tv. Queste le sue parole: “Se tu vai in Europa e pensi che col Porto fai una passeggiata di salute occhio che ti fai male, è una squadra che gioca a calcio. Non puoi fare queste partite sperando che Ronaldo ti risolva i problemi: magari qualche volta te li risolve, ma altre volte no. Non può fare sempre tre gol. In Italia va bene, vinci tutte le partite perché s’è abbassato il livello. Ma in Europa non vinciamo da undici anni, facciamo una fatica allucinante. Allegri è arrivato due volte in finale e poi finito, ha perso con Real Madrid e Barcellona. Quando poi arrivi a quel livello lì fai una fatica allucinante e ti mandano a casa. La Juve negli ultimi due anni è uscita agli ottavi e ai quarti, il livello in Europa è più alto. La Juve sta provando a cambiare rotta, hanno sempre voluto vincere anche non giocando a calcio. Con Sarri ci hanno provato e non ci sono riusciti. Ci stanno provando ora con Pirlo, che vorrebbe fare qualcosa di diverso, ma è difficile. In Italia ti basta, ma in Europa è dura”.

Il tecnico Pirlo però, per ora, si è detto soddisfatto delle recenti prestazioni dei suoi, soprattutto dopo essersi qualificato alla semifinale di Coppa Italia: “Speravo, da debuttante, di arrivare a questo punto della stagione centrando gli ottavi di Champions, vincendo una Supercoppa e centrando in finale di Coppa Italia, ma non abbiamo ancora fatto nulla, quindi continuiamo a lavorare e a rimanere concentrati. La difesa? Ho la fortuna di avere quattro centrali molto bravi e stanno facendo bene. Oggi siamo stati bravi, perché l’Inter non ha quasi mai tirato in porta, le occasioni migliori sono state nostre e Handanovic è stato il migliore in campo. La difesa è impostata sul 4-4-2, ma la fase di impostazione varia di volta in volta, a seconda dell’avversario”.