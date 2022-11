Cassano contro la Juve: “Fanno schifo, è una vergogna”

La Juventus ha vinto la quinta partita di fila battendo giovedì sera il Verona al Bengodi con il risultato di 1-0 . Non una partita pulita da parte dei bianconeri, che hanno però portato a casa i tre punti e si sono portati al quarto posto in classifica, a due lunghezze dal Milan e dalla Lazio, avversaria di domani sera.

Al canale Twitch della BoboTV, l'ex calciatore Antonio Cassano ha commentato la vittoria ottenuta dalla Juventus nella scorsa giornata, la quinta di fila in campionato: "Continua lo schifo. La Juventus fa schifo, ha vinto a Verona senza fare un tiro in porta, è stata una partita vergognosa, oscena, ed il suo allenatore è contento. Il campionato ormai è segnato, non posso pensare la Juventus contro l’ultima in classifica, non fa neanche un tiro in porta".