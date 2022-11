Cassano: “Se la Juve è questa continuerà a fare fatica”

L'ex giocatore Antonio Cassano, ha parlato intervenuto alla BoboTV, ai microfoni della quale ha parlato, dicendo la sua, della vittoria ottenuta dalla Juventus contro l'Inter nel derby d'Italia, che ha rilanciato i bianconeri in classifica migliorandone la posizione: "È stata una partita in cui nei primi quarantacinque minuti la Juve non ha sorpassato la metà campo, lasciando il pallino del gioco in mano all'Inter, con la squadra di Inzaghi che avrebbe potuto andare facilmente in rete due o tre volte".