Cassano ancora contro la Juve: “Vanno avanti alla carlona, una follia”

L'ex calciatore non le manda a dire, e continua nella sua critica alla squadra bianconera per il rendimento avuto fino ad oggi

Quella tra Antonio Cassano e la Juventus sembra essere diventata ormai una questione personale, con l'ex giocatore che non riesce a non sparare bordate sulla squadra di Massimiliano Allegri almeno una volta a settimana. E anche questa volta, puntuale come sempre, è arrivata la critica del barese nei confronti della squadra bianconera, come sempre durante la diretta della BOBOTV in onda su Twitch: "È ancora la stessa Juve di inizio campionato, senza testa né coda. La Fiorentina non l’ha fatta calciare. Chiesa è fortissimo, ma mi piace di più Cuadrado. Sono due robe diverse. Faccio fatica a capire perchè viene messo un centrocampista a fare l'esterno, vai a mettere in difficoltà un ragazzo come Rabiot. La meta è ben delineata, si va dritti alla carlona. Quello che sarà, sarà. In Europa poi non basterà più, non si può continuare a fare questo tipo di gioco".