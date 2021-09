Cassano incorona Ihattaren: “E’ un fenomeno. Dirò a Quagliarella che deve prenderlo sotto la sua ala”

L'ex calciatore di Roma e Inter ha rilasciato delle dichiarazioni

Nella giornata di ieri si è concluso il mercato estivo e le ultime 24 ore non hanno portato i colpi sperati e sognati dalla tifoseria bianconera. I nomi piu caldi che circolavano sul taccuino di Cherubini e Nedved, erano quelli di Mauro Icardi e di Miralem Pjanic, con quest'ultimo che ha provato a fare di tutto pur di ridursi l'ingaggio per approdare nuovamente sotto la Mole. Per quanto riguarda l'ex Inter invece, la prima proposta di un prestito biennale con obbligo di riscatto a 30 milioni avanzata dalla Continassa, non è stata gradita dalla controparte, la quale ha rispedito al mittente con esito negativo.