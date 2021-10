Cassano: “Chiesa in panchina è follia allo stato puro”. Adani: “L’Allegri di oggi non basta”

I due ex giocatori hanno parlato

redazionejuvenews

Antonio Cassano, ex giocatore e ultimamente a centro delle polemiche per alcune sue recenti dichiarazioni, ha parlato durante la diretta Twitch di ieri sera alla "Bobo Tv". Tra gli argomenti affrontati anche la Juventus: "In questo momento la Juventus fa fatica ad avere tre campioni tutti e tre ad alto livello. La squadra soffre il fatto di non riuscire ad esprimersi come vuole Max Allegri. Gli unici che si divertono sono i difensori come Chiellini, de Ligt e Bonucci, che giocano vicino alla porta e con le qualità che hanno chiudono sempre gli attaccanti avversari e fanno un grande.

Cuadrado, ad esempio, è irriconoscibile nonostante sia un giocatore incredibile e fondamentale per la Juve.Chiesa è un animale, una belva che ha fatto la differenza un mese fa e all'Europeo con l'Italia dove è stato incredibile. Ora sembra il cugino lontano di Chiesa. Non si diverte in campo? Se non si diverte la colpa non è mia, c'è Allegri in panchina che guadagna 10 milioni di euro l'anno e deve occuparsi lui di questo problema che non è un problema da poco. Chiesa in panchina è follia allo stato puro".

Ha parlato di Federico Chiesa nella live anche lo stesso Bobo Vieri che ha evidenziato come l'azzurro possa giocare facilmente titolare in qualsiasi squadra: "Oggi Chiesa può andare in qualsiasi squadra del mondo è giocherebbe titolare. Giocherebbe con la sigaretta". Lele Adani invece ha evidenziato i problemi della Juventus: "Max Allegri conosce l'ambiente, i giocatori e ha un'esperienza tale che può risollevare la Juve in Serie A. Ma quello di oggi non basta. Tempo fa ho detto che mi auguravo che nei due anni lontano dai campi si fosse aggiornato con quello che è oggi il calcio europeo, mettendo la sua esperienza e la sua carriera al servizio del nuovo gioco da proporre".