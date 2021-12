Caso Saurez verso l’archiviazione

Il caso Suarez va verso l'archiviazione, parola di Gravina, presidente della FIGC

redazionejuvenews

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato di vari argomenti, tra cui il caso Suarez, intervenendo all'evento in ricordo di Paolo Rossi al Museo FIFA di Zurigo: "Perché la Figc non si è espressa sul caso Suarez? Non è vero che la Procura non si è pronunciata, assolutamente. Su Suarez si è valutato e si è giunti a decisione. Mi sembra di capire che per la prima parte di quell’inchiesta non ci siano stati elementi per procedere, quindi si va verso l’archiviazione. C’è attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti ed aspettiamo che Perugia consegni questa seconda parte di atti.

Calcio e coronavirus? In questi mesi i club si sono accollati molti oneri e non hanno avuto nessun aiuto economico, hanno perso introiti importanti , come quelli dei tifosi negli stadi che sono stati vuoti per un anno. Basti pensare solo ai 22 milioni di spettatori in meno con gli stadi chiusi. Nonostante tutto, il calcio è ripartito insieme con 12 settori merceologici, assicurando 1,2 miliardi di gettito fiscale, non male come introiti. Avrebbe meritato un grazie vista l’emergenza, i club hanno pagato tutti gli stipendi che potevano e si sono fatti in 4 per fare tutto secondo le regole senza rimandare, quasi mai, il pagamento degli stipendi. Non voglio sostituirmi alla magistratura ma è giusto precisare queste cose. Per ogni euro di contributo dato al nostro mondo, è stato restituito 17 volte tanto.

Accuse plusvalenze Report? Sono stati attacchi ingiusti da parte della trasmissione, alcuni di questi sono fondati su dati falsi. La giustizia ha i suoi tempi. Quella sommaria non va bene, bisogna avere tutti gli elementi. Euro 2028 in Italia? L'Italia c'è. Vogliamo organizzare questo o uno dei prossimi grandi eventi, un Europeo o un Mondiale. Abbiamo bisogno di grande evento per attivare il rilancio infrastrutture e come test di capacità organizzative".