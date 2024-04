Caso Osimhen, De Laurentiis accusa Giuntoli: “Io l’ho solo approvata”

La scorsa stagione il caso plusvalenze ha scosso il mondo Juve ma ora i pm di Roma stanno indagando anche su altre operazioni sospette. Una di queste è quella che ha portato Osimhen al Napoli, acquistato per 50 milioni di euro più il cartellino di alcuni giovani, valutati insieme 20 milioni. Per i magistrati potrebbe trattarsi di una plusvalenza fittizia. Il Napoli ha sempre negato tutto e ieri il presidente De Laurentiis ha di nuovo esposto la sua versione davanti ai pm. Come riportato dal Corriere della Sera, ADL avrebbe puntato il dito verso l'attuale Football Director della Juve Cristiano Giuntoli: "Non l’ho condotta io ma l’ho solo approvata per una valutazione generale a cose fatte. Se queste contestazioni non vengono mosse ad altri (Giuntoli ndr.), allora non possono riguardare me".