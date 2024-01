Caso Osimhen, avv. Chiacchio: “Non ci sono analogie con il caso Juve”

Intervistato per Il Mattino, Eduardo Cacchio ha parlato del caso che tiene banco in casa Napoli sull'acquisto di Victor Osimhen . L'avvocato ha cercato di spiegare le differenze con il caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus nella scorsa stagione. Ecco cosa ha detto:

"Quali sono le differenze con il caso Juventus? In quel caso furono accertate le plusvalenze e il comportamento scorretto messo in atto dal club. I tifosi possono stare tranquilli? Non è in discussione lo scudetto. Se si dovesse arrivare nuovamente a un processo, il procuratore federale potrebbe chiedere una penalizzazione eventuale da scontare in questo o prossimo campionato. Ma non affrettiamo le cose".